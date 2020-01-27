По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю по-прежнему будет аномально тепло. При этом если в среду ожидается до +3, то в воскресенье уже до +8. Почти во все дни прогнозируются осадки – мокрый снег и дождь, а также туман, гололед и гололедица.

Во вторник 28 января ночью -4..+1, днем 0..+6. Ночью преимущественно по северо-восточной половине кратковременные осадки – в основном мокрый снег, днем в отдельных районах небольшие осадки – дождь, мокрый снег. Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

В среду 29 января ночью -3..+3, днем -3..+3. На большей части территории осадки – дождь, мокрый снег, днем в отдельных районах сильные осадки – в основном мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

В четверг 30 января ночью -3..+2, днем -2..+4. Временами осадки – в основном мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах сильные осадки – в основном мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

В пятницу 31 января ночью -3..+2, днем -2..+5. Временами осадки – мокрый снег, дождь. Местами туман, слабый гололед.

В субботу 1 февраля ночью -3..+3, днем 0..+7. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки – дождь, мокрый снег. В отдельных районах туман, ночью слабый гололед.

В воскресенье 2 февраля ночью 0..+5, днем +2..+8. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки – в основном дождь. Ночью местами туман.