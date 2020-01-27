За сутки в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, умерли 24 человека. Общее число жертв вируса достигло 80, сообщает госкомитет здравоохранения страны.

Все новые смерти произошли в провинции Хубэй, где находится город Ухань, ставший эпицентром распространения вируса.

Кроме того, за последние сутки в провинции зарегистрировано 769 новых случаев заболевания, 371 из них в провинции Хубэй. Всего число заболевших в стране достигло 2794 человек.

Восемь случаев заболевания выявлены в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване. Кроме того, семь случаев заражения зафиксированы в Таиланде, по четыре — в Австралии и Сингапуре, по три — в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.