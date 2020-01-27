Черный день баскетбола и большого спорта: погиб Коби Брайант

Мир профессионального баскетбола и не только оплакивает трагическую гибель 41-летнего игрока, легенды «Лос-Анджелес лейкерс» Коби Брайанта.

В крушении вертолета погиб сам Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.

Как сообщил один из руководителей спасательной службы штата Калифорния Дэрил Осби, «сотрудники были немедленно отправлены на место аварии, они тут же приступили к поисковой операции, к сожалению, в крушении вертолета выживших нет, все находившиеся на борту погибли».

Игра Брайанта принесла ему и его команде не только пятикратное чемпионство НБА, как заметил Мэджик Джонсон, Брайант влиял не только на мужской, но и на женский баскетбол.

После окончания карьеры Брайант ушел из большого спорта, но не из баскетбола. Два года назад он участвовал в создании ленты, которая назвалась «Дорогой баскетбол», за нее он был удостоен Оскара в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Уход великого спортсмена оплакивают президенты, бывший и нынешний, Обама и Трамп, и простые болельщики.

Его гибель вызвала скорбь по всей Америке и за ее пределами.

К «Стейплс Сентер», где «Лейкерс» проводили свои домашние матчи, пришли тысячи тех, кто восхищался ишгрой Брайанта.

Один из них, Джонатан Кэпрэл заметил: «Это трагедия для всех нас, болельщиков «Лейкерс», мы пришли сюда, чтобы выразить скорбь и сочувствие всем, кто считает себя частью сообщества, семьи».