Супругов при разводе в суде или загсе должны будут в обязательном порядке информировать о возможности примириться с помощью медиатора.

Это закреплено в новом Законе №277-3, который должен вступить в силу 1 июля. Об этом рассказал министр юстиции Олег Слижевский, передает БЕЛТА.

В законодательстве закрепляется новое понятие — информационная встреча с медиатором.

«Во время такого общения у пары будет возможность еще раз поискать варианты компромиссов, достижения согласия. При этом принцип добровольности сохраняется: каждый решает сам, пробовать ли обращаться к медиатору», — отметил министр.

По словам Олега Слижевского, говорить о том, что медиация вошла в сферу разрешения конфликтов очень прочно пока преждевременно: есть еще определенное недоверие к этому институту. Требуется дальнейшее информирование общества о его преимуществах, поэтому и были внесены изменения в законодательство.

Министр добавил: новшеством является и то, что стороны смогут обращаться к медиатору на любой стадии гражданского и хозяйственного судопроизводства.