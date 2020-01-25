«Уханьский вирус» наступает. До 41 человека выросло число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Первые зараженные есть уже в Европе. Во Франции подозрения на коронавирус подтвердились у трех человек, сообщает «МИР 24».

Впервые от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Ухане умер врач. Симптомы заражения у него появились 16 января. Несмотря на усилия коллег, через неделю он скончался. Эксперты утверждают, что количество зараженных медиков может быть значительно больше, чем официальные цифры. Это происходит, потому что подхвативших новый тип коронавируса не сразу изолируют от других пациентов.

В Китае заболевших пневмонией из-за «уханьского вируса» уже 1300 человек. Почти 250 из них – в тяжелом состоянии. Всего по Китаю под присмотром врачей около 14 тысяч человек. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао и на Тайване. Вирус преодолел границы таких стран, как Малайзия, Таиланд, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Сингапур и Непал. Коронавирус подтвержден у пациентов в США, во Франции и в Австралии.