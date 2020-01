На востоке Турции произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 21 человек погиб и более тысячи получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, сообщает русская служба Би-би-си.

Очаг землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. Землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома.

