На востоке Турции произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 21 человек погиб и более тысячи получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, сообщает русская служба Би-би-си.

Очаг землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. Землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома.

LATEST — First responders carry out search and rescue operations at site of collapsed buildings in Elazığ after the earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/B5oOxXEwWs — DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020

Сообщается, что землетрясение произошло примерно в 20:55 и продолжалось 15 секунд. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.

В пострадавшие районы направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью — продуктами, лекарствами, одеялами и палатками. Температура там ночью опускается ниже нуля. Туда также направляется поисково-спасательные отряды и врачи, сообщают власти.

Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане и Иране.

Регион, пострадавший от землетрясения, находится примерно в 550 км к востоку от Анкары. Сивридже — город с населением около 4 тысяч человек, считается популярным туристическим местом на берегу озера Хазар, истока реки Тигр.