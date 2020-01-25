Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией.

На сайте главы государства в субботу, 25 января, обнародован президентский указ «О проекте международного договора», касающийся порядка формирования тарифов при поставке газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории страны. В качестве основы для проведения переговоров с Россией названо соглашение от 25 ноября 2011 года.

«Одобрить проект Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в документе.

Накануне Лукашенко обвинил Москву в том, что та обманула Минск и не перешла, как обещала, на внутрироссийские цены на газ при поставках в Беларусь. «Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. Где такое видано?» — сказал президент. Он подчеркнул, что Минск настаивает на одинаковых газовых тарифах с Москвой, которые позволят предприятиям двух стран конкурировать на рынке в равных условиях.

«Газпром» и Беларусь 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь — февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их действие до 2021 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года (20 млрд кубометров). В январе-феврале Беларусь будет получать газ по цене 2019 года — 127 долларов за 1 тыс. кубометров.