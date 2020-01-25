Летевший из Минска в Мюнхен самолет совершил посадку в Гродно

В Гродно в пятницу, 24 января, совершил посадку самолет «Белавиа», который следовал из Минска в Мюнхен, сообщает TUT.BY.

На сайте flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров, видно, что самолет уже в воздушном пространстве Польши развернулся и снова вернулся в Беларусь. По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек.

Самолет (рейс B2899) должен был вылететь из Минска в пятницу в 12.30. Но вылет задержали примерно на 3 часа. Судя по маршруту движения самолета на flightaware, он почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и в 17.39 приземлился в Гродно.

«Вначале рейс задержали на 3 часа, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды (или что-то связанное с водоснабжением), — сообщил один из пассажиров. — В итоге пассажиров посадили на рейс, и мы взлетели. До Мюнхена лететь около 2 часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно».

«Когда мы сели в Гродно, экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми), — продолжает пассажир. — По прошествии около 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет 6 человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним».

Пассажиры рейса рассказывают, что примерно через 20 минут после того, как сняли с рейса шесть человек, всех попросили выйти из самолета в автобус и взять с собой ручную кладь, чтобы лайнер дозаправили топливом. По словам одного из пассажиров, после того как пассажиры вернулись на свои места, им объявили, что технические неисправности устранены.

Лайнер прилетел в Мюнхен позже на шесть часов, у многих были стыковки в Мюнхене — их расписание полностью нарушилось.

В авиакомпании «Белавиа», в Госпогранкомитете и в гродненском аэропорту сложившуюся ситуацию не прокомментировали.