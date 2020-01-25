В пятницу, 24 января, прошла женская индивидуальная гонка в словенской Поклюке на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Победу праздновала немецкая спортсменка Дениз Херрман. Ирина Кривко после шести промахов решила не финишировать.

«Самочувствие такое, что не могу понять, какое оно… Да и лыжи катили не очень хорошо… Шесть штрафных минут… Поэтому решила поберечь силы, чтобы попробовать быть конкурентоспособной в масс-старте», — цитирует Кривко Sputnik.by.

Женская гонка с массовым стартом состоится в Поклюке в воскресенье, 26 января.