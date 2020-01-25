Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна выплачивать Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Интервью с политиком в субботу, 25 января, опубликовало издание Bild.

«Германия и Россия несопоставимы! В Берлине работает демократически избранное правительство, там действуют законы и мораль. Этого нельзя сказать о России. Вы правы, Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение доживет до того, что Москва примет свою ответственность. Единственное что точно — это то, что у наших претензий нет срока давности!», — заявил Качиньский.