Супруга президента Украины Елена Зеленская поздравила мужа с 42-м днем рождения. Об этом первая леди Украины написала на своей странице в Instagram в субботу, 25 января, сообщает издание vesti.ua.

«Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом — настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина — тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и «бабочек» внутри», — написала Зеленская.

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Также супруга президента поблагодарила мужа за каждое мгновение вместе.

«Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно — рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!», — отметила первая леди.

25 января Владимир Зеленский отмечает свой 42-й день рождения. С праздником украинского коллегу поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.