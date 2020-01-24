Впервые в России появилась необычная услуга — Доставка эмоций. Москвичка предлагает доставлять и дарить эмоции, которых людям не хватает.

“Я давно заметила, что после общения со мной настроение людей меняется. Начала экспериментировать. Сначала на знакомых и родных мне людях, потом на незнакомых и поняла: я могу влиять на эмоции людей! Что будет, если человек сможет заказывать ту эмоцию, которую он захочет получить? Это же гениально!”, — заявила Виктория Ив.

Стоимость получасовой услуги начинается с отметки 6 900 рублей. Процесс заказа доставщицы эмоций прост: на сайте вы оставляете заявку, затем в оговоренный день и час к вам приезжает Виктория, общается с вами, выслушивает, а главное делится с вами теми эмоциями, которых вам больше всего не хватает. При этом любые недвусмысленные намеки под запретом. Девушка при любых посягательствах на ее тело готова дать отпор.