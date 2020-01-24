Виктория Ив

Впервые в России появилась необычная услуга — Доставка эмоций. Москвичка предлагает доставлять и дарить эмоции, которых людям не хватает.

“Я давно заметила, что после общения со мной настроение людей меняется. Начала экспериментировать. Сначала на знакомых и родных мне людях, потом на незнакомых и поняла: я могу влиять на эмоции людей! Что будет, если человек сможет заказывать ту эмоцию, которую он захочет получить? Это же гениально!”, — заявила Виктория Ив.

Стоимость получасовой услуги начинается с отметки 6 900 рублей. Процесс заказа доставщицы эмоций прост: на сайте вы оставляете заявку, затем в оговоренный день и час к вам приезжает Виктория, общается с вами, выслушивает, а главное делится с вами теми эмоциями, которых вам больше всего не хватает. При этом любые недвусмысленные намеки под запретом. Девушка при любых посягательствах на ее тело готова дать отпор.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА