Пассажиры поездов международных линий теперь смогут рассчитаться за чай или постельное белье банковской картой. Пресс-служба БЖД сообщает об установке 86 mpos-терминалов для оплаты услуг в международных поездах.

Платить в вагонах можно будет только картами Visa и MasterСard. Это завершающий этап проекта по внедрению в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам с использованием переносных платежных pos-терминалов, который осуществлялся в несколько этапов. Оплатить можно будет только при устойчивой мобильной связи.

Сначала pos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса, а в январе нынешнего года mpos-терминалами оснастили все поезда международных линий. До 2020 года оплатить услуги банковской карточкой можно было только при нахождении поезда на территории Республики Беларусь.