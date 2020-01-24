Финансист намерен вложить средства в глобальный университет, который откроется в сотрудничестве с Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.

Американский миллиардер Джордж Сорос выделит один миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата. Об этом он заявил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, сообщает Bloomberg.

Миллиардер отметил, что главная цель в качестве долгосрочной стратегии заключается в доступе к качественному образованию.

«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что к 2020 году и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си (Цзиньпина) и (Дональда) Трампа, но и судьбу мира», − подчеркнул Сорос.

Он также указал, что международную платформу для обучения и исследований планируется запустить на базе университетской сети Открытое общество.

В своей речи Сорос упомянул «перегретую» экономику США, доминирование Facebook Inc. и авторитарное правление Си Цзиньпина, Нарендры Моди, Джейрах Болсонаро и Дональда Трампа, которого он назвал «мошенником и абсолютным нарциссом».