В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля, сообщает Tut.by.

На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 521,33 рубля в месяц.

В последний раз пособия на детей до трех лет повышали с 1 августа прошлого года. Тогда выплаты выросли от 13,65 до 17,55 рубля.

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Средняя зарплата в четвертом квартале прошлого года составила 1158,5 рубля.

Размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет, в рублях вид пособия размер от зарплаты за квартал сейчас станет с 1 февраля на сколько вырастут пособия на первого ребенка 35% 376,11 405,48 +29,37 на второго и последующих детей 40% 429,84 463,4 +33,56 на ребенка-инвалида 45% 483,57 521,33 +37,76

В июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше.

С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.