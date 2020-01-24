Неизвестный хищник под Брестом наводит страх на жителей деревни

По ночам в одной из деревень Брестского района неизвестный зверь нападает на подворья. Сообщается, что он убил уже более трехсот кур. Тревогу бьют жители агрогородка Большие Мотыкалы. они подсчитывают убытки и строят гипотезы о том, что за хищник нападает на птицу.

Нападает неизвестный зверь исключительно ночью, убивает зараз по несколько десятков кур, но не ест их. Местные жители находят по утрам в курятниках мертвых птиц.

Сельчане сначала думали, что это лиса, так как летом в деревне была замечена молодая лисица. 2-я версия – бродячие собаки, однако некоторые местные жители в этом сомневаются, так как нет подкопов под заборами. Есть еще версия, что это может быть хорек, куница или ласка.

Сельчане обратились к участковому. В сельском исполкоме сейчас склоняются к версии о бродячих собаках. По словам Владимира Леташкова, председателя Мотыкальского сельисполкома, после того, как изловили 6 взрослых бродячих собак и 2-х щенков, ситуация нормализовалась.