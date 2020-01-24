В милицию обратился молодой человек, который рассказал правоохранителям о том, что у него пропал кошелек с денежными средствами. Позже выяснилось, что он выпал у него из кармана, когда тот находился в торговом центре.

Как сообщили в пресс-службе МВД, молодой человек ожидал свою подругу на скамейке в торговом центре. А когда вставал, то кошелек выпал из кармана. Через пару минут кошельком заинтересовался проходящий мужчина. Он поднял его, открыл, пересчитал деньги и забрал их себе. Кошелек же отдал представителям администрации торгового центра.

Правоохранителями оперативно была установлена личность мужчины. Фигурантом оказался 49-летний неработающий минчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Его задержали на следующий день по месту жительства во Фрунзенском районе. Мужчина пояснил оперативникам, что деньги взял себе на личные нужды.

Материалы проверки переданы в СК Первомайского района г. Минска.