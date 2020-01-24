Александр Лукашенко, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, рассказал, почему не пользуется смартфоном и другими гаджетами, передает БЕЛТА.

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону (а это происходит очень редко), то адъютант его приносит. «Но я почти по этой связи не разговариваю. — Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет».

Он также отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.