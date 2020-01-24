Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает незыблемость суверенитета и независимости Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, передает БЕЛТА.

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«В переговорах с президентом (России. — Прим. БЕЛТА) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — отметил руководитель государства.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», — заметил президент.

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», — сказал президент.

Он отметил, что это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить. «Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что переживать нечего, у Беларуси отличные отношения со многими государствами. Например, ведутся поставки большого количества продукции на китайский рынок.

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. — Прим.) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», — заявил глава государства. Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», цитирует руководителя государства его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что Россия начала налоговый маневр специально, чтобы надавить на Беларусь. «Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — сказал он.

Планируется, что на «Заводе газетной бумаги» в Шклове ему доложат о ходе реализации инвестиционного проекта «Создание производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов производительностью 30 тыс. т в год». Также речь в том числе пойдет о социально-экономическом развитии области.