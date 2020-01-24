Этим утром китайские власти подтвердили первую смерть в результате заражения коронавирусом — за пределами карантинной зоны, ныне охватывающей, как сообщает The Associated Press, несколько городских агломераций с населением более, чем 18 миллионов человек.

ВОЗ накануне предупредила, что в ближайшее время следует ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой именно этим штаммом коронавируса, однако решила пока не вводить режим глобальной чрезвычайно ситуации.

На брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил следующее: «Мы знаем, как передается вирус — от человека к человеку, но нам также известно, что это происходит в ограниченных сообществах — в семьях, например. Пока не установлены случаи заражения, которые бы произошли за пределами Китая».

Государственная комиссия по здравоохранению Китая утром в пятницу заявила, что жертвами заболевания, вызванного коронавирусом, стали уже 26 человек, свыше 830 врачи считают вирусоносителями, они находятся в карантине.

Наиболее вероятный носитель нового коронавируса из Китая — это змеи. К таким выводам пришли ученые, сопоставив данные генетического анализа.

Ряд стран, с которыми Китай имеет интенсивное авиасообщение, ввели меры проверки в аэропортах рейсов, прибывающих из КНР.