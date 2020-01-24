Белорусские НПЗ готовы платить российским нефтяным компаниям премию в размере 5 долларов за тонну, однако у большинства российских НК аппетиты больше. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.

— Беларусь готова платить премию к экспортной альтернативе (цена мирового рынка минус экспортная пошлина и стоимость транспортировки. — Прим.TUT.BY) в размере 5 долларов. Но большинство российских компаний хотят премию в 18−20 долларов, — сказал источник в нефтяной сфере. Официально подтвердить эту информацию не удалось.

Представитель одной из российских нефтяных компаний уверил TUT.BY, что «многие готовы работать на условиях прошлого года, если не вмешается политика».

Ранее размер премии назывался в районе 10 долларов за тонну. Таким образом Минск, приобретавший беспошлинную нефть, пытался стимулировать российские компании.

— В России изменился размер экспортной пошлины, что учитывается при расчете экспортной альтернативы. Именно из-за изменения расчетов и пошли разногласия по размеру премии, — поясняет собеседник. — Сейчас есть возможность поставлять больше нефти в дальнее зарубежье. Поэтому все хотят зарабатывать больше. Отсюда и премия выросла.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси отказались платить премию российским нефтяным компаниям, но на таких условиях согласился работать лишь Михаил Гуцериев, которого называют другом Александра Лукашенко. Однако источник, знакомый с контрактом компании группы «Сафмар», сказал TUT.BY, что российскому бизнесмену «платят премию».