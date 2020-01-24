По меньшей мере 26 человек умерли в Китае в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщает The Guardian со ссылкой на китайские власти.

26-й погибший умер в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Это второй случай смерти за пределами провинции Хубэй, где в городе Ухань скончались 24 человека.

Общее число заболевших превысило 830 человек.

Из-за распространения вируса в 10 городах Китая ввели жесткие карантинные меры. В частности, приостановили сообщение с Уханью, закрыв аэропорты и железнодорожные станции. В ряде городов перестал работать общественный транспорт, в некоторых закрыли кинотеатры и другие заведения.

Всемирная организация здравоохранения заявила 23 января, что вспышку пневмонии в Китае пока рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного значения.