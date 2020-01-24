Датская теннисистка Каролина Возняцки заявила о том, что завершит профессиональную карьеру в январе 2020 года по окончании турнира Australian Open. Бывшая первая ракетка мира сообщила об этом решении, опубликовав пост на своей странице в Instagram.

«Я начала профессиональную карьеру в 15 лет и всегда говорила себе, что если придет время и я захочу заниматься другими вещами больше, чем теннисом, то уйду из спорта. В последние месяцы я поняла, что за пределами корта есть намного больше вещей, которым я хотела бы посвятить свою жизнь», — написала спортсменка.

В своем обращении Возняцки отметила, что решение не связано с состоянием ее здоровья. Летом прошлого года перед началом US Open спортсменке диагностировали ревматоидный артрит — аутоимунное заболевание соединительных тканей, которое проявляется в виде боли в суставах и утомления.

Возняцки является победительницей 30 одиночных турниров и занимала первое место в рейтинге WTA на протяжении 71 недели. Спортсменка дважды выходила в финал US Open, а в 2018 году впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», одержав победу на Australian Open.

В составе сборной Дании Возняцки участвовала в трех Олимпиадах, а на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро несла флаг своей страны на церемонии открытия соревнований.