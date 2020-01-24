С начала года изменились правила прохождения гостехосмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Глава государства 30 декабря прошлого года подписал указ №429, который ступенчато снижает количество документов, предъявляемых при проведении гостехосмотра и административной процедуры по выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Гостехосмотр

«Начиная со 2 января для проведения государственного технического осмотра транспортного средства водителю не требуется предъявлять работнику диагностической станции талон к водительскому удостоверению. В остальном порядок проведения гостехосмотра не изменился», — рассказал Interfax.by директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.

Как и ранее, владелец ТС получает диагностическую карту с заключением, включающим один из видов технического состояния транспортного средства — «Соответствует» или «Не соответствует».

Разрешение на допуск

«Также теперь физические лица, получая разрешение на допуск ТС к участию в дорожном движении, не предоставляют работнику УП «Белтехосмотр» медицинскую справку о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств», — сообщил руководитель «Белтехосмотра».

Медсправка понадобится только в случае установления льгот по уплате госпошлины на выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении, добавил он.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, как и прежде, для получения разрешения на допуск требуется предъявлять медсправку.