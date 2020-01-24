Пока не станут равными условия хозяйствования организаций различных форм собственности, то какие декреты не придумывай, существенно положение бизнеса не поменяется.

23 января 2020 года исполнилось 30 лет со дня создания Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» (БНПА).

О том, с какими проблемами приходится сталкиваться, отстаивая интересы бизнеса, а также о результатах деятельности ассоциации и планах на будущее «Ежедневник» расспросил рассказать председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» (БНПА) Александра Швеца.

– Александр Иосифович, 30 лет – срок немалый. Что удалось сделать, поделитесь результатами, пожалуйста.

– В качестве одного из примеров результативной деятельности БНПА в области совершенствования нормативно-правовой базы и правоприменительной практики можно привести реализованный во взаимодействии с РСПП кейс по внесению изменений в Закон «О нормативных правовых актах».

По результатам экспертизы правоприменительной практики нормативных актов в сфере интересов бизнеса, проведенной экспертами БНПА, было подготовлено обращение в Конституционный Суд.

Суть проблемы в том, что нормы законов, делегирующие органам исполнительной власти право или обязанность давать разъяснения по вопросам применения законодательства, не содержат положений, определяющих правовой статус таких разъяснений как имеющих нормативный характер. Также не устанавливают ответственность исполнительной власти за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой обязанности, не гарантируют субъектам хозяйствования судебную защиту их прав и законных интересов.

Результатом этой работы стало решение Конституционного Суда, в котором правительству предложено подготовить изменения в Закон «О нормативных правовых актах» и внести его в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания.

То есть качество экспертной работы БНПА показало, что она находит отклик у профессионалов из Конституционного Суда.

– Какой основной принцип экспертной позиции БНПА?

– Я считаю, что всегда нужно стремиться к независимой экспертной позиции. Если откровенно, не всегда наша экспертная позиция нравится нашим коллегам из госсектора, правительства.

Но мы можем гордиться, что никогда не в угоду партнерам, не в угоду другим участникам диалога не меняли и не корректировали свое экспертное мнение. Наверное, это одна из особенностей БНПА за эти 30 лет.

– Основная задача БНПА – это защита и продвижение интересов бизнес-сообщества, поэтому хочу спросить, как Вы оцениваете сегодняшний уровень диалога бизнеса и государства? Меняется ли что-то?

– Если говорить в общих чертах, уровень диалога вроде бы развивается и улучшается. Созданы общественно-консультативные советы (ОКС) при республиканских органах государственного управления, а также подкорректирована работа, которая объединила ОКС при Миноблисполкоме и Мингорисполкоме с Советом по развитию предпринимательства. Данные структуры обязаны рассматривать два блока вопросов: совершенствование законодательства, затрагивающее вопросы деятельности бизнеса, и конкретные проблемные вопросы конкретных бизнесов, которые существенно влияют на ведение бизнеса этими компаниями.

Что можно сказать? С одой стороны, эта инфраструктура сформирована. Но проблема в том, что не везде общественно-консультативные советы работают в полном объеме. Наиболее активно работа ведется в Минэкономики и МАРТе, еще, пожалуй, неплохо в Минтрансе и Минтруда.

Но проводимые исследования по данному вопросу говорят о том, что в большинстве госорганы формально подходят к ОКСам как к инструменту взаимодействия с бизнесом.

– Как сегодня обстоят дела в Совете по развитию предпринимательства при президенте?

– Я там работал два созыва и могу сказать, что большинство вопросов, которые выносились на рассмотрение, были инициированы бизнес-союзами. Например, мы инициировали вопросы развития земельных отношений, ведь перекосов там достаточно. Был поднят вопрос, и Совет его даже поддержал, но ничего не реализовано до сих пор.

Нужно понимать, что как показывает опыт, сами бизнесмены, заботясь о финансовом здоровье своего бизнеса, в целом, за редким исключением, совершенно не настроены и не готовы аккумулировать проблемы, заниматься общественной работой, пытаться системно решать проблемы. Может, в этом есть определенная логика, и их задача действительно состоит в том, чтобы только рассмотреть предложенный материал решения проблемного вопроса. Но кто его будет готовить и вносить на рассмотрение? Бизнес-союзы сегодня аккумулируют и обобщают проблемы, вносят различные вопросы на рассмотрение, готовят проекты решения.

И что мы видим? Постепенно представителей бизнес-союзов вывели из состава Советов и перевели, к примеру, в статус партнеров.

БНПА согласно новым уточнениям вообще не может быть даже и партнером. И кому от этого стало лучше?

Надеюсь, что будут внесены корректировки, чтобы направление Советов по развитию предпринимательства было более эффективным.

– С какими еще проблемами приходится сталкиваться, отстаивая сегодня интересы бизнеса?

– Приведу такой пример. Согласно проведенному исследованию, в Беларуси на 1 января этого года существует 3 тысячи общественных объединений, в том числе, и бизнеса, 400 союзов и ассоциаций.

И знаете, что я хочу сказать, правы коллеги из правительства, когда говорят, что иногда непонятно, кто чем занимается, кто кого представляет. Поэтому необходима консолидация и систематизация вот этих общественных объединений и некоммерческих объединений, представляющих бизнес-сообщество.

Мы хотим инициировать этот вопрос, нас в этом вопросе также поддержал Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского.

Это нужно сделать для того, чтобы уровень регламентного диалога с коллегами из правительства был более системным, профессиональным и экспертным.

– Готовность властей и чиновников выстраивать отношения с бизнес-сообществом стала выше, как считаете?

– Поскольку нас в стране в экономике доминирует госсектор, то именно его проблемы государство как собственник и как регулятор решает прежде всего. Поэтому частникам естественно достается меньше внимания.

Все понимают избыточность доли госсектора, недостаточный уровень его эффективности, что де-факто команды управленцев госсектора проигрывают командам управленцев не менее масштабных компаний частного сектора.

И если государство вынуждено покрывать как собственник издержки, убытки госкомпаний нашими налоговыми деньгами из бюджета, то частник покрывает свои издержки сам и не делает дополнительное давление на бюджет. И мы говорим об этом уже годами, но все время продолжаем наступать на те же грабли.

– Сегодня много говорится про либерализацию, вот, мол, теплеет бизнес-климат. Принимаются различные декреты. Но болевых точек у бизнеса по-прежнему немало…

– Да, есть Декрет №7, новая редакция Налогового кодекса и т.д. И можно сказать, что положение предпринимателя вроде как становится лучше, если бы не одно но: разница в отношении к госсектору и частнику продолжает сохраняться.

Это институциональная проблема белорусского государства. Пока мы не выровняем отношение государства как регулятора к государственным и частным компаниям, а также не будем оценивать их работу только по эффективности их бизнеса (прибыль, налоги), по вкладу в экономику, по участию в вопросах занятости, то какие декреты не придумывай, ничего существенно не поменяется. Нужны равные конкурентные условия.

Поэтому, к сожалению, пока и нет должного уровня доверия бизнесменов к тем или иным перспективам или улучшениям со стороны государства.

– И последний вопрос: какие планы на будущее у БНПА?

– БНПА берет истоки очень давно, в 1990 году. Ассоциация всегда выступала консолидирующим звеном всего бизнес-сообщества. Мы видим, что наступает новая пора миссии БНПА и РСПП, как консолидирующего бизнес-союза.

Кроме этого, БНПА хочет омолодить свои ряды. Также есть пожелание повысить уровень нашей профессиональной экспертизы, чтобы она получала общественное признание, как среди бизнесменов, так и среди коллег в правительстве.

СПРАВКА: 30 января в Минске состоится Конференция, посвященная 30-летию Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация».

К участию приглашены премьер-министр Беларуси Сергей Румас, экс-премьеры Вячеслав Кебич, Сергей Линг, главы министерств и ведомств, представители крупного и малого бизнеса, банкиры, ведущие эксперты в области экономики и права, руководители предприятий разных форм собственности.

Главная тема конференции и выступления участников будут посвящены поиску путей и резервов для роста белоруской экономики, оздоровления делового климата.