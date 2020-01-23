Случаи высылки или экстрадиции граждан Беларуси по подозрению в связях с террористами и экстремистами единичны.

Компетентные органы выясняют информацию о том, что Турция выслала двух белорусских граждан по подозрению в связях с террористами, сообщили Sputnik источники в правоохранительных органах.

Два гражданина Беларуси были депортированы из Турции из-за подозрений в их связи с террористическими организациями, сообщило турецкое Министерство внутренних дел.

«Они уже доставлены в Минск, идет выяснение информации, всех обстоятельств и причин высылки», – сообщили собеседники агентства.

«Также изучается информация, предоставленная страной, которая осуществила высылку», – сказали собеседники Sputnik.

В правоохранительных органах уточнили, что подобные случаи высылки или экстрадиции граждан Беларуси по подозрению в связях с террористами и экстремистами единичны.