Самую маленькую монету создали в Швейцарии. На ней изображен лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн с высунутым языком, говорится в сообщении на сайте монетного двора Швейцарии.

На реверсе монеты отчеканена надпись Helvetia — символ Швейцарии, а также крест. Монета выполнена из золота, ее вес составляет 0,063 грамма.

Switzerland unveils world's smallest coin showing Albert Einstein sticking out his tongue https://t.co/8qihCsq279 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 23, 2020

Как уточняется, всего отлито 999 таких монет, их можно купить в интернет-магазине монетного двора Швейцарии.