На портале 115.бел появился баннер интернет-сервиса с информацией о пропавших в Минске домашних питомцах.

При клике на баннер открывается раздел «Потерянные и найденные животные» сайта «Фауна города».

На данный момент здесь размещена информация о четырех питомцах: кошке и собаке без породы, овчарке, пекинесе.

Любой желающий может оставить сведения о потерянном или найденном питомце с фотографией и указанием места, где животное находится сейчас или где его видели в последний раз. Есть поле для контактов. Срок действия заявки — месяц после публикации. Заявки проходят модерацию.