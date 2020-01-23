В мае 2016 года к жительнице областного центра обратилась знакомая с просьбой оказать помощь в оставлении ее супругу права управления транспортными средствами, так как в отношении него составлен административный протокол за передачу автомобиля лицу, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.

За благоприятное решение вопроса женщина потребовала 500 долларов США, якобы для передачи их сотруднику ГАИ. После чего денежные средства были переданы обвиняемой. Однако она не собиралась решать указанные вопросы. Как пояснила сама жительница Гродно, она просто хотела завладеть денежными средствами, которые впоследствии потратила на личные нужды, сообщает представитель УСК по Гродненской области.

После того, как мужчину все-таки лишили права управления транспортными средствами потерпевшая связалась с обвиняемой, на что последняя пояснила, что вопрос будет решен, успокоила женщину и просила не переживать. В процессе разговора потерпевшая попросила обвиняемую также решить вопрос об освобождении её от сдачи в ГАИ теоретической и практической части экзамена для получения водительского удостоверения. Спустя пару дней в конце мая 2016 года после разговора женщина за благоприятное решение уже второго вопроса передала 50 деноминированных рублей.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ранее женщина была судима за аналогичные преступления.

40-летней жительнице областного центра предъявлено обвинение в мошенничестве. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.