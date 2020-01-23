В Госавтоинспекции Минской области с 9 января 2020 года введена в действие платная услуга для физических и юридических лиц: «Прием документов для осуществления административных процедур, связанных с регистрацией транспортных средств, по предварительной записи», сообщает ГАИ УВД Миноблисполкома.

Данная услуга оказывается на основании заявки заказчика по понедельникам с 08.30 до 18.00, в здании УГАИ УВД Минского облисполкома по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 27, каб. 101. Оставить заявку также можно со вторника по пятницу с 08:00 до 17:00 по телефонам 8(017) 259-61-70 и 8(017) 378-62-98.

В заявке необходимо сообщить следующие сведения: наименование организации (Ф.И.О. физического лица), адрес, количество транспортных средств, в отношении которых будут осуществляться регистрационные действия.

В назначенный день заказчиком предоставляются документы, предусмотренные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 либо Указом президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200, а также копия документа, подтверждающая внесение оплаты услуги.

Стоимость данной услуги за одно транспортное средство составляет 10 рублей.

Обратиться за такой услугой граждане (юридические лица) могут также в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ Минской области, на территории обслуживания которых они зарегистрированы.