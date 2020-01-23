Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением №1 от 4 января, которое официально опубликовано 22 января, установило новые тарифы на электроэнергию, отпускаемую организациям на уровне тарифов для населения.

Для стационарных организаций здравоохранения и социального обслуживания, протезно-ортопедических восстановительных центров, религиозных организаций, садоводческих и дачных кооперативов, детских деревень и общежитий установлен тариф 0,1901 рубля за 1 кВт.ч.

Для гаражных кооперативов и кооперативов, использующих автостоянки, тариф составит 0,209 рубля, а для организаций, имеющих на балансе высоковольтные и низковольтные электросети и трансформаторные подстанции, в части использования электроэнергии для населения тариф — 0,1811.