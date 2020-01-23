В крупнейшем городе провинции Хубэй приостановлена работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов.

С сегодняшнего дня власти КНР ввели временный запрет для жителей Ухани — они не могут покидать город в связи с коронавирусом, об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Sputnik.

Закрытый город

В Китае заболел новым типом коронавируса 571 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии, 17 скончались – таковы данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР на утро четверга.

«Власти (Ухани — ред.) приостанавливают работу автобусов и метро в городе, рейсы из вокзалов и аэропортов прекращаются с 10:00 четверга на фоне роста эпидемии коронавируса», — сообщило издание Global Times в Twitter.

Население Ухани, административного центра провинции Хубэй, составляет более 11 миллионов человек.

Экстренное заседание ВОЗ

В среду в Женеве начало работу экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ. В четверг оно продолжится — будет обсуждаться ситуация вокруг вспышки коронавируса в Китае и необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире, заявил гендиректор организации Тедрос Адан Гебрейесус.

«Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы объявлять или нет чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения, имеющего международное значения. Мы должны учитывать все обстоятельства, наша команда находится в Китае, работает с местными экспертами, властями. Завтра у нас будет больше информации», — добавил он.

Тедрос Адан Гебрейесус отмемтил, что власти Китая предпринимают меры для того, чтобы не допустить распространение вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

«В контактах с властями Китая мы подчеркиваем, что решительные меры ведут не только к тому, чтобы взять под контроль вспышку в своей стране, но и смогут минимизировать риски для распространения вируса в мире. Мы ценим это, они делают и то, и другое. Как для своей страны, но одновременно и играя большую роль, чтобы минимизировать риски распространения болезни в мире», — добавил он.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Меры безопасности предпринимает весь мир

Сообщения о стремительном росте распространения коронавируса заставили многие страны, в том числе и Беларусь предпринять меры для усиления санитарно-эпидемиологического надзора. Так, всех прибывших из Китая пассажиров сотрудники аэропорта проверяют тепловизорами. Обращают внимание на состояние пассажиров и белорусские пограничники.

Посольство Беларуси в Китае дало ряд рекомендаций белорусам, которые находятся в Китае или собираются туда в ближайшее время, в связи со вспышкой смертельно опасного коронавируса.

Всем, кто планирует поездку в Китай, рекомендовано избегать контактов с животными и птицами, посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, ферм. Также не стоит употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты, тесно контактировать с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.