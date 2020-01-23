Сборная Австрии, которая в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сыграла вничью с командой Беларуси (36:36), сохранила шанс на выход в олимпийскую квалификацию.

Австрийцы финишировали на восьмом месте в итоговой таблице, на седьмой строке расположились шведы, которые уже владеют путевкой в квалификацию. Таким образом, для сборной Австрии работает тот же сценарий, который сработал бы с командой Юрия Шевцова в случае победы в заключительном матче. Австрийцы попадут в олимпийскую квалификацию, если чемпионат Европы-2020 выиграет сборная Словении.

Белорусы упустили победу над сборной Австрии, а вместе с ней и последний шанс на квалификацию к Играм, буквально на последних секундах поединка.

Группа I: Испания — 9 очков (5 игр), Хорватия — 9 (5), Германия — 6 (5), Австрия — 3 (5), Беларусь — 3 (5), Чехия — 0 (5).

Группа II: Норвегия — 10 очков (5 игр), Словения — 6 (5), Португалия — 4 (5), Швеция — 4 (5), Венгрия — 4 (5), Исландия — 2 (5).