С середины января система ЕРИРП расширяет перечень услуг через МНС, сообщает raschet.by.
В число платежей в адрес Министерства по налогам и сборам, которые можно уплатить через ЕРИП, теперь входят:
подоходный налог с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь;
подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами;
подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах.
Для оплаты услуг в АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать:
Налоги
Город
ИМНС по району
подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105
подоходный н-г с физ. лиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106
подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107