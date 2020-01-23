С середины января система ЕРИРП расширяет перечень услуг через МНС, сообщает raschet.by.

В число платежей в адрес Министерства по налогам и сборам, которые можно уплатить через ЕРИП, теперь входят:

подоходный налог с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь;

подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами;

подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах.

Для оплаты услуг в АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать:

Налоги

Город

ИМНС по району

подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105

подоходный н-г с физ. лиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106

подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107