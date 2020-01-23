Министерство транспорта и коммуникаций предлагает усилить ответственность перевозчиков за несоблюдение требований безопасности. Для этого был разработан комплексный план мер по наведению порядка в сфере. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса.

Как пояснили в пресс-службе, комплексный план разработан с учетом ситуации на рынке автоперевозок пассажиров, а также обращений, которые приходят в госорганы. В частности, в 2020 году будут подготовлены предложения об изменении Кодекса об административных правонарушениях.

Ответственность перевозчика за нарушение требований безопасности, норм оформления и оснащения авто усилят.

Вместе с бизнес-сообществом Минтранс проработает вопрос лицензирования деятельности при перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении (в том числе это коснется такси).

Также будут конкретизированы стороны договоров аренды транспортного средства с экипажем, их права и обязанности, и запрещены перевозки пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярного.

Проработают и вопрос обязательного использования тахографов при перевозках пассажиров внутри страны. Планируется также уточнить функции Транспортной инспекции при камеральных проверках.

Изменения затронут и проведение конкурсов на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении с учетом практики их применения.