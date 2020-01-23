Британский принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их сын, восьмимесячный Арчи начали новую жизнь Канаде. Пока они обосновались на острове Ванкувер вблизи города Виктория в районе Норт Саанич провинции Британская Колумбия.

Местные жители уже рассказали журналистам, что хотят защитить пару от излишнего внимания СМИ.

Между тем принц Гарри и Меган Маркл заявили, что их преследуют папарацци и пообещали обратиться в суд. Накануне в интернете появились фотографии Меган, гуляющей по парку с сыном и собаками. Адвокаты говорят, что снимки были сделаны без согласия, а фотографы прятались в кустах. Папарации также постоянно дежурят у дома герцога и герцогини Сассекских.

Минувшей осенью пара подала в суд на британские таблоиды.

В начале января Гарри и Меган заявили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. Букингемский дворец затем объявил, что пара отныне не сможет официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.