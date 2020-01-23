«Белпочта», как стало известно, установила комиссию за платежи в кассах. Аналогичные комиссии ранее уже ввели банки.

«Белпочта» установила комиссию в размере 60 копеек за платежи в кассах с 1 января 2020 года.

Многие люди, особенно старшего поколения, даже зная о наличии способов оплаты услуг через мобильные приложения и инфокиоски, все равно предпочитают оплачивать услуги в кассах. Свое решение они обосновывают нежеланием осваивать гаджеты и тыкаться по непонятным кнопкам.

В плане взимания комиссии, при этом, есть и исключения — оплата самих услуг «Белпочты», коммунальных платежей, домашнего телефона, платежи в бюджет и переводы на благотворительные счета.