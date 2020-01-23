Минск и Москва в ближайшее время найдут оптимальное решение проблемы поставок в Беларусь российских энергоресурсов, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

«Двусторонний «отраслевой» диалог по взаимодействию в энергетической сфере не прерывался и в январе. Несмотря на определенные «различия» в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу», — сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе посольства РФ в Минске со ссылкой на заявление российского посла.

Как сообщалось, Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). С 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы Сафмар Михаила Гуцериева, который реализует в Беларуси ряд крупных инвестпроектов.

Минск добивается от российских НК минимизации роста цен на нефть в условиях реализации налогового маневра за счет отказа от премии поставщикам сырья.

В условиях отсутствия контрактов с основными российскими НК белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.

21 января белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину. Он также подчеркнул, что Беларусь готова покупать нефть по мировым ценам за пределами России.

В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.

Ранее также сообщалось, что государственный нефтетрейдер «Белорусская нефтяная компания» (БНК) закупила в Норвегии 80 тыс. тонн нефти для НПЗ «Нафтан» в Новополоцке (Витебская обл.). Нефть будет погружена в железнодорожные цистерны через терминал Klaipedos nafta, а до белорусской границы ее доставит LG Cargo, являющееся дочерним предприятием литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

В понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва может предложить Беларуси альтернативу импорта, как нефти, так и газа, из России. Вопросы поставок энергоресурсов министр планирует обсудить во время визита в Минск, который состоится в начале февраля.