В Поднебесной сейчас распространился новый вирус, вызывающий пневмонию. Девушку забрали в больницу с высокой температурой и симптомами ОРВИ. TUT.BY поговорил с заболевшей.

Анне Ильницкой 21 год, сейчас она находится в городской инфекционной больнице в Минске. О том, что ее забрали в больницу с подозрением на китайский коронавирус на своей странице Вконтакте написал ее парень.

— Сейчас у меня температура и кашель. Температуру сбивают уколами, — рассказывает Анна. — Забрали в больницу вчера в пять вечера с температурой около 38,8 градусов. Принимали два с половиной часа. Полтора часа нужно было ждать в приемном с температурой около 39. В часов семь меня положили в палату. Хотели сперва в общую, но потом я стала возражать, мол, вдруг это вирус, заражу всех. Положили в трехместную, но пустую, так что я была одна. Прокапали глюкозу, сделали укол от температуры. Утром взяли кровь. И сбили снова температуру, которая была 39. А уже после того, как информация пошла в СМИ, сделали все анализы, перевели в отдельный изолированный бокс, сообщили, что у меня просто грипп.

Анна отмечает, что медики заходят в ее палату «чуть ли не в химзащите».

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун подтвердила, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5°С, кашлем. Предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция.

Сегодня в больнице был проведен консилиум с участием — главного врача Минской инфекционной больницы Николая Юровского, заместителя главного врача по медицинской части Святослава Вельгина и профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктора медицинских наук Игоря Карпова. Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно — грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая.

В общей сложности 5897 человек имели тесные контакты с больными. Среди них 4928 человек находятся под медицинским наблюдением, остальным 969 оно не нужно. Инкубационный период вируса нового типа может составлять около 14 дней. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. В аэропортах усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.