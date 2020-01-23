Во время встречи с учеными Александр Лукашенко завел разговор о белорусском образовании, на этот раз не среднем, а высшем. Разговор об образовании зашел в контексте диссертации первого проректора БГПУ Дмитрия Медведева, в которой он пытается ответить на вопросы, чему и как учить.

«Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни — чему учить и как учить», — сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что не понаслышке знаком со школьными учебниками, однако их качество у него часто вызывает вопросы.

«Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, — беда, — констатировал он. — Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет — а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли — на этом уровне для врача и достаточно», — цитирует его слова пресс-служба президента.

Александр Лукашенко призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы. «Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование, — подчеркнул он. — Иногда лишь бы сломать, а замены нет. Так не спешите. Новое должно произрастать из старого. Что-то должно отмереть, оно так и в жизни бывает. Но не надо революционно: новый мир построим, но не знаем какой и не знаем как».