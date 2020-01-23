Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал приехать на электромобиле Tesla к белорусским ученым, которые занимаются разработками электромобилей.

«Хорошо, я приеду на «Тесле», поставлю рядом (с разработками белорусских электромобилей). Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем», — заявил Лукашенко в четверг главе Национальной академии наук Владимиру Гусакову, который пригласил его побывать у ученых в гостях.

«Готовы показать и электротранспорт, и другие разработки. Все поручения на контроле», — отметил Гусаков, которого цитирует госагентство БелТА.

«Мы встретимся с учеными для того, чтобы откровенно о жизни поговорить, о политике нашего государства. Мне очень важно было бы, чтобы ученые откровенно высказались», — отметил президент.

Как сообщалось, 2 сентября Лукашенко, который проводил первый урок для старшеклассников в одной из школ Минска, рассказал, что получил от гендиректора Tesla Илона Маска электромобиль в подарок.

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, «слушай, он у вас на двухколесном ездит». Есть самый любимый мотоцикл мой — наш, минский делает завод — хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно», — сказал президент.

Впоследствии один из пользователей Twitter решил уточнить у главы Tesla, дарил ли он президенту Беларуси автомобиль. Маск ответил отрицательно.

Как сообщалось, в НАН Беларуси ведутся разработки отечественных электромобилей. В перспективе планируется выпуск 5 моделей, в том числе минивэна, седана, коммунальных машин и электробусов. Экспериментальные электродвигатели для легковых автомобилей по разработкам ученых изготовил крупнейший в СНГ производитель лифтов ОАО «Могилевлифтмаш».