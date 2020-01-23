Королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Соединенного королевства из Европейского союза.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга в Twitter.

Таким образом, законопроект приобрел статус закона. Теперь документу предстоит пройти несколько этапов утверждения в Евросоюзе.

В пятницу, 24 января, документ должны подписать главы Совета Европы и Европейской комиссии. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.