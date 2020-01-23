Норвежец Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на 20 км, которая прошла 23 января на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Лучшим из представителей Беларуси стал Сергей Бочарников, который занял 23-е место, сообщает «Прессбол».

23.01. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Й.Бё (Норвегия) 47.54,3 (0-0-0-0)

2. М.Фуркад (Франция) +11,4 (0-0-0-0)

3. Ф.Клод (Франция) +25,6 (0-0-0-0)

4. Ф.Наврат (Германия) +36,7 (0-0-0-0)

5. Й.Дале (Норвегия) +1.02,4 (0-1-0-0)

6. Т.Бо (Норвегия) +1.26,4 (0-0-0-1)

7. К.Фийон Майе (Франция) +1.28,5 (0-1-0-1)

8. Й.Кюн (Германия) +1.41,8 (0-1-0-0)

9. В.Кристиансен (Норвегия) +1.56,1 (0-0-0-1)

10. Б.Долль (Германия) +2.06,5 (1-1-0-0)

…23. С.БОЧАРНИКОВ +3.31,8 (0-1-0-0)

…28. М.ВОРОБЕЙ +3.41,4 (0-0-0-1)

…57. Н.ЛОБАСТОВ +6.11,7 (0-2-0-1)

…81. А.СМОЛЬСКИЙ +8.08,3 (2-3-1-0)

Всего стартовали 109 участников.

24 января в Поклюке состоится женская индивидуальная гонка.