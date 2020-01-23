Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на уровне в 60 евро. Таким образом, со 2 февраля шенген будет стоить уже 80 евро.

Беларусь обратилась в ЕС с просьбой заморозить стоимость виз для граждан Беларуси до вступления в силу визового соглашения.

«Через десять дней, 2 февраля 2020 года, вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который помимо прочих изменений предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси. Принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования, повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 отменить (заморозить) для граждан Беларуси невозможно», — заявили в представительстве.

Ожидается, что стоимость виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро уже в июне текущего года.