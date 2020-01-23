Проект закона о выходе Великобритании из Евросоюза, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил в среду одобрение обеих палат британского парламента. Как сообщает телеканал Sky News, Палата лордов оказалась вынуждена утвердить документ после того, как ранее в среду Палата общин отвергла все предложенные пэрами поправки.

Теперь, чтобы приобрести силу закона, билль должен получить формальное одобрение Ее Величества королевы Елизаветы II. Ожидается, что монарх поставит свою подпись под текстом законопроекта уже на этой неделе — в четверг или пятницу. После этого, чтобы Brexit мог быть осуществлен, соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС должно быть ратифицировано Европарламентом, где для этого не должно возникнуть каких-либо препятствий, передает ТАСС.

Ранее билль о Brexit отказались утверждать законодательные органы Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Все три региональных парламента высказались против «развода» Соединенного Королевства с Евросоюзом, однако это не может стать препятствием для окончательного утверждения документа королевой. Хотя некоторые видные противники Brexit, включая главу парламентской фракции Шотландской национальной партии Иэна Блэкфорда, и собираются обратиться к Ее Величеству с просьбой отвергнуть билль, подобное вмешательство королевы в политическую жизнь страны стало бы беспрецедентным шагом в современной истории королевства. В последний раз монарх отказывался утверждать согласованный в парламенте закон в 1707 году — в период правления королевы Анны из династии Стюартов.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь страна должна выйти из состава Евросоюза в конце текущего месяца. После этого начнется 11-месячный переходный период.

Поскольку по итогам состоявшихся в декабре парламентских выборов консерваторы получили значительное преимущество над оппозицией, правительство не сомневалось в том, что парламент быстро утвердит необходимый законопроект, и Brexit на этот раз будет осуществлен в намеченный срок.