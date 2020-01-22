Житель Жлобинского района проехал более ста километров и совершил серию краж из автомобилей.

Утром 1 декабря 2019 года в Чечерский РОВД обратились восемь автовладельцев. Ночью неизвестный вскрыл и обворовал их машины. Во всех случаях почерк был похож: взломаны замки водительских дверей, из-под капотов исчезли аккумуляторы, из салонов – магнитолы, динамики, карты памяти, ФМ-модуляторы, из багажников – инструменты. В общем, все, что легко продать. Общий ущерб составил более полутора тысяч рублей. Пострадавшие авто были припаркованы на улице в трех точках города и не оборудованы сигнализацией, сообщает УИОС МВД.

Оперативники вышли на след ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Жлобинского района. На днях его задержали. Во время обыска у него дома обнаружили часть украденного. Аккумуляторы он сдал в скупку б/у запчастей, остальное продал через интернет.

Как пояснил молодой человек, в конце ноября он договорился с жителем Чечерска на обмен автомобилями. Но когда сделка не состоялась, решился на преступление, чтобы окупить неблизкий путь.

Есть основания полагать, что задержанный пошел «на дело» не один. Правоохранители устанавливают его возможных подельников.