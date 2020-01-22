Древний храм, руины которого были найдены в Киото при проведении земляных работ, использовался в том числе и как пивоварня, которая оказалась самой старой из обнаруженных на территории Японии. О древнем заводе по производству саке пишет издание Asahi.

Сотрудники строительной компании проводили земляные работы при возведении жилого дома и наткнулись на руины пивоварни, которая существовала при храме Тэнрюдзи. Завод по производству алкоголя был построен в четырнадцатом столетии и активно функционировал до войны Онин, которая длилась с 1467 по 1477 год.

«Судя по числу артефактов, речь идет о целом заводе. Мы обнаружили установку для отжима неочищенного саке. Речь идет о традиционном японском спиртном напитке, который получается методом сбраживания рисового сусла», — рассказывают японские археологи, которых пригласили для изучения древнего объекта.

Письменные источники подтверждают, что саке делали в храме Тэнрюдзи в период Муромати (то есть, между 1336 и 1573 годом). Производство алкоголя было очень прибыльным делом, благодаря которому храм процветал и даже давал средства в долг под проценты. Пивоварня при храме была признана самой старой в Японии — до сих пор этот статус принадлежал пивоварне в Итами, которая работала в период Эдо (1603-1867).