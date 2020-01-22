В рейтинге Всемирного банка белорусские женщины - на 107 месте

В рейтинге группы Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон 2020» (Women, Business and the Law 2020) Беларусь заняла 107 строчку из 190 государств.

Исследование Всемирного банка оценивает государства по 100-балльной шкале, которая обеспечивает более четкое отслеживание прогресса в осуществлении реформ.

В частности, каждому государству, в котором проводился мониторинг, присваиваются рейтинговые баллы по каждому из предусмотренных докладом восьми категорий – свобода перемещения, трудоустройство, оплата труда, брак, материнство, ведение бизнеса, распоряжение имуществом и пенсионное обеспечение.

Баллы Беларуси по категориям:

Свобода перемещения — 100 баллов;

Трудоустройство — 50 баллов;

Оплата труда — 50 баллов;

Брак — 100 баллов;

Материнство — 80 баллов;

Ведение бизнеса — 75 баллов;

Распоряжение иммуществом — 100 баллов;

Пенсионное обеспечение — 50 баллов.

В итоге с общим показателем 75,6 баллов Беларусь заняла 107 строчку рейтинга Всемирного банка между Сейшельскими островами и Китаем.

Лидерами рейтинга, набравшие максимальные 100 баллов, стали Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Латвия, Люксембург и Швеция. В пятерку аутсайдеров исследования вошли Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Йемен, Судан, Ирак и Катар.

Из стран-соседей Беларуси лучше всех по вышеназванным показателям выглядит, разумеется, Латвия. Далее следует Литва и Польша, занявшие 29 и 30 места с общим показателем 93,8 балла. Украина с показателем 78,8 баллов заняла 96 строчку. Россия в списке находится ниже Беларуси. С показателем 73,1 балла она размещается на 122 позиции.

Как отмечается в исследовании, с 2017 года в 40 странах, охваченных рейтингом, было проведено 62 реформы, направленных на гендерное равенство.

Наиболее существенные гендерные улучшения эксперты отмечают в экономиках Саудовской Аравии, США, Арабских Эмиратов, Непала, Южного Судана, Сан-Томе и Принсипи, Бахрейна, Демократической Республики Конго, Джибути, Иордании и Туниса.

Вместе с тем эксперты Всемирного банка отмечают, что в среднем женщины имеют только три четверти предоставленных мужчинам юридических прав.