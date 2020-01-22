В Могилевском районе руку мужчины извлекли из станка

Вызов в Могилевский отдел МЧС поступил 21.01.2020 в 11:00 от медиков, которые сообщили, что требуется помощь спасателей в извлечении руки из станка.

ЧП случилось в деревне Полетники в производственном цехе.

Прибывшими к месту вызова спасателями, было установлено, что в производственном цехе в станке по прессовке картона зажата правая рука работника. Пострадавший при помощи специального аварийно-спасательного инструмента и бензореза был деблокирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчина госпитализирован в больницу с травмой конечности в состоянии средней степени тяжести.