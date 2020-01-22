В Минске следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего одной из строительных организаций, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия случилась сегодня около 10:40, когда произошло обрушение подвесной монтажной люльки, в которой находился 49-летний рабочий строительной организации.

По предварительной информации обрушение люльки произошло с высоты 14 этажа. В результате падения мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.